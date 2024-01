HealthyMandy happy: Gebärmutterhals hat sich verlängert!

Sie ist guter Dinge. HealthyMandy und FitnessOskar erwarten aktuell erneut Nachwuchs. Eine Kinderwunschklinik verhalf den beiden Influencern letztlich zu ihrem zweiten Glück. Im Netz gibt die Blondine seither regelmäßige Updates zur Schwangerschaft. Zuletzt sorgten jedoch beunruhigende Nachrichten für Aufsehen: Ihr Gebärmutterhals hatte sich verkürzt, weswegen sie zur Kontrolle in eine Klinik musste. Das soll nun schon deutlich besser aussehen: Mandy teilt positive Neuigkeiten zu ihrer Schwangerschaft.

"Es ist alles soweit gut", beginnt die 29-Jährige ihre Instagram-Story. Dazu schreibt sie: "Der Gebärmutterhals ist etwas länger geworden. Beim letzten Mal war er bei 2,6 und diesmal bei 3,0 – freue mich so!" Wie sie ihren Fans weiter berichtet, habe die Ärztin gleich mehrfach nachgemessen, um auf Nummer sicher zu gehen. "Ich bin sehr beruhigt", merkt Mandy daraufhin lächelnd an – und das, obwohl sie sich laut eigener Aussage zuletzt "ein paar Keime" eingefangen habe. Dennoch blickt die baldige Zweifachmama der Zukunft weiterhin positiv entgegen.

Erst vor wenigen Wochen verkündete das Paar das Geschlecht seines Babys. Auf ihrem YouTube-Kanal teilten die beiden dazu ein Video mit Momentaufnahmen ihrer Gender-Reveal-Party. In einem Clip hatten Mandy und Oskar gemeinsam mit ihren Gästen Rauchkanonen gezündet, die daraufhin blauen Nebel in der Luft versprühten – was auf einen kleinen Jungen hindeutet.

Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de