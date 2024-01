HealthyMandy und FitnessOskar verraten das Babygeschlecht!

Das Warten hat endlich ein Ende! HealthyMandy und FitnessOskar sind gerade wieder voller Vorfreude: Nachdem ihr kleiner Sohn Rio Ende 2022 verstorben war, verkündeten die Webstars im September 2023, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Seither halten sie ihre Community in den sozialen Medien mit regelmäßigen Updates über die Schwangerschaft auf dem Laufenden. Jetzt teilen sie einen Meilenstein mit ihren Fans: Mandy und Oskar verraten das Geschlecht ihres ungeborenen Babys!

Auf seinem YouTube-Kanal teilt das Paar jetzt ein Video, in dem zahlreiche Ausschnitte von der Gender-Reveal-Party am Samstag zu sehen sind. Die Fete steht ganz unter dem Motto Disney. Richtig spannend wird es, als die Eltern in spe und die Gäste Rauchkanonen zünden: Kurz nach dem Countdown erfüllt blauer Nebel die Luft. Mandy und Oskar erwarten also einen kleinen Sohn.

Die Verkündung des Geschlechts lief allerdings nicht wie geplant! Eigentlich wollten Mandy und Oskar ihren Fans schon um 18:00 Uhr verraten, ob sie sich auf einen Sohn oder eine Tochter freuen dürfen – doch aufgrund von technischen Problemen verschob sich das Posting um rund zweieinhalb Stunden. "Es tut uns so leid. Wir verstehen, dass ihr aufgebracht seid. Wir haben alles versucht, dass das Video um 18 Uhr kommt – aber die Technik macht nicht mit", entschuldigte sich Oskar auf Instagram.

Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2023

Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy im Oktober 2023

Anzeige

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de