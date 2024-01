Mit 24 Jahren: Snoop Doggs Tochter hatte einen Schlaganfall

Cori Broadus (24) ist die Tochter des weltberühmten Musikers Snoop Dogg (52). Der Promi-Sprössling kämpft seit seinem sechsten Lebensjahr mit schweren gesundheitlichen Problemen: Die US-Amerikanerin leidet an der Autoimmunerkrankung Lupus und muss daher täglich viele Medikamente zu sich nehmen. Kürzlich verriet die Unternehmerin jedoch, dass es ihr mittlerweile besser als je zuvor gehe. Doch nun muss Cori einen schweren Schicksalsschlag verkraften!

"Ich hatte heute Morgen einen schweren Schlaganfall. Ich brach in Tränen aus, als ich erfahren habe, dass ich einen Schlaganfall hatte. Ich bin erst 24, was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um das alles zu verdienen", berichtet die sichtlich mitgenommene Cori in ihrer Instagram-Story.

Was wohl ihr berühmter Vater zu dem Gesundheitszustand seiner Tochter sagen wird? Die beiden haben einen guten Draht zueinander: Immer wieder teilt Cori stolz Bilder mit Papa Snoop Dogg. "Liebe hält die Familie zusammen", kommentierte sie vergangenes Jahr einen Instagram-Beitrag mit dem Musiker.

Instagram / snoopdogg Snoop Dogg im November 2023

Instagram / princessbroadus Cori Broadus, Tochter von Rapper Snoop Dogg

Instagram / princessbroadus Cori Broadus, Snoop Dogg und ihre Mutter Shante

