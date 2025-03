In der 25. Woche: Snoop Doggs Tochter Cori ist Mama geworden

Snoop Doggs (53) Tochter Cori Broadus (25) hat ihre kleine Tochter zur Welt gebracht – allerdings kam das Baby drei Monate früher als erwartet. Am 28. Februar überraschte die 25-Jährige ihre über 700.000 Instagram-Follower mit der Nachricht, dass ihre Tochter bereits in der 25. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt erblickt hat. In einem gemeinsamen Beitrag mit ihrem Verlobten Wayne Deuce teilte sie auf Instagram ein berührendes Schwarz-Weiß-Foto des winzigen Fußes ihrer Tochter. "Die Prinzessin kam nach 6 Monaten. Sie ist so perfekt wie eh und je. Ich habe geweint und geweint, verglichen und verglichen und mir die Schuld daran gegeben, dass ich ihr nicht alles geben konnte, was sie brauchte", schrieb Cori zu dem Schnappschuss.

Für die Geburt musste sich die 25-Jährige einem Kaiserschnitt unterziehen, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. Dort erklärte sie außerdem, dass die vorzeitige Geburt durch das HELLP-Syndrom ausgelöst wurde – eine seltene Komplikation bei Schwangerschaften, die unbehandelt tödlich verlaufen kann. Cori schilderte, dass sie anfangs nur an Verdauungsprobleme dachte, bis die Ärzte schnell handelten. "Wenn ich ein paar Tage länger gewartet hätte, wäre es wirklich schlimm geworden", teilte sie offen mit.

Cori ist das jüngste Kind des Rappers und seiner Frau Shante Broadus (53). Seit ihrer Diagnose mit Lupus im Alter von sechs Jahren hat sie bereits viele gesundheitliche Hürden gemeistert, darunter auch einen Schlaganfall Anfang 2024. Diese Erfahrung macht die Geburt ihres ersten Kindes für sie umso wertvoller. "Ich freue mich darauf, meine Tochter zu lieben und ihr das Gefühl zu geben, die Schönste der Welt zu sein", schwärmte Cori kürzlich im Interview mit E! News.

Instagram / princessbroadus Fuß von Cori Broadus' Baby

Instagram / wayneduece Cori Broadus und Wayne Duece

