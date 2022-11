Snoop Dogg freut sich über seinen zukünftigen Schwiegersohn!

Snoop Dogg (51) scheint den Auserwählten seiner Tochter für gut befunden zu haben! Am Freitag machten freudige Nachrichten die Runde: Cori (23), die Tochter des Rappers, hat sich mit ihrem Partner Wayne Duece verlobt. Dieser teilte Aufnahmen seines Antrags stolz im Netz. Nicht nur die Fans sind offenbar davon begeistert: Snoop veröffentlichte nun voller Freude ein Foto mit seinem zukünftigen Schwiegersohn.

"Mein Schwiegersohn", schwärmte der 51-Jährige jetzt auf Instagram, nur wenige Stunden nach dem Bekanntwerden der Verlobungs-News. Dazu veröffentlichte der "Drop It Like It's Hot"-Interpret einen Schnappschuss von sich und dem zukünftigen Ehemann seiner 23-jährigen Tochter. Auf dem Foto posierten die beiden Männer ganz lässig für die Kamera – Wayne in einem pinken Jogginganzug und sein Schwiegervater in spe in einer dunkelgrünen Kombi.

Schon jetzt scheint der Unternehmer in der Familie seiner Angebeteten vollkommen angekommen zu sein. Den Post seines zukünftigen Schwiegervaters kommentierte Wayne dankbar und voller Freude mit den Worten: "Familie fürs Leben."

Instagram / wayneduece Cori Broadus im November 2022

Getty Images Snoop Dogg im August 2022

Instagram / wayneduece Cori Broadus und Wayne Duece

