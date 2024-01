Mit diesem Foto bringt Calvin Harris Fans um den Verstand!

Er kann sich sehen lassen. Calvin Harris (40) zählt bereits seit einigen Jahren zu den ganz großen Namen des Musikbusiness'. Als DJ arbeitete er bereits mit zahlreichen Mega-Stars zusammen und konnte seither so einige Erfolge verbuchen. Doch begeistert der Brite nicht nur musikalisch – auch sein Äußeres lässt die Herzen seiner Fans regelmäßig dahinschmelzen. So wie auch wieder zuletzt: Ein aktueller Schnappschuss von Calvin bringt das Netz regelrecht aus der Fassung.

Zur Feier seines 40. Geburtstages teilt der Musiker auf Instagram ein Foto, das prompt für viel Gesprächsstoff sorgt. Sichtlich ausgelassen lächelt Calvin mit Vollbart und oberkörperfreiem Körper in die Kamera. "Du alterst wie ein guter Wein", schwärmt ein Follower daraufhin unter dem Post. Und damit soll er wohl auch nicht allein bleiben. Denn neben zahlreichen Herzaugen-Emojis heißt es in einem anderen Kommentar außerdem: "Ich kann nicht glauben, dass du 40 bist. Siehst nicht mal annähernd so aus."

Während seine Fans aus dem Schwärmen gar nicht mehr herauszukommen scheinen, ist Calvin privat schon seit einiger Zeit vom Markt. Wie The Sun im vergangenen Jahr berichtete, haben der Hit-Macher und Moderatorin Vick Hope (34) sich das Jawort gegeben. "Ich verspreche dir, dein Teamkollege, bester Freund und Gefährte fürs Leben zu sein", soll es von dem 40-Jährigen geheißen haben.

