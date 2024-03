Calvin Harris will mit dem DJing aufhören, wenn er 50 wird!

So ist das Leben – alles findet irgendwann ein Ende. So auch die DJ-Karriere von Calvin Harris (40), aber natürlich noch nicht jetzt! In einem Interview mit dem Radiosender Capital Dance offenbart der Musiker seine Pläne. Und tatsächlich scheint es so, als wäre er sich seiner Sache schon sehr sicher – er wird nicht ewig Platten auf Partys oder Festivals auflegen. Seine klaren Worte dazu: “Wenn ich erstmal über 50 bin, werde ich nicht mehr als DJ auflegen.”

Doch was möchte der Plattenaufleger denn stattdessen machen? In seinem Gespräch mit dem Radio-Host MistahJam verkündet Calvin seine Idee, lieber in die Welt der Musikproduktion einzutauchen. Auf diesem Gebiet hat er sich bereits in den vergangenen Jahren bewiesen. Hits wie Rihannas (36) “We Found Love” oder Dua Lipas (28) “One Kiss" stammen aus seinem Studio. Laut Calvins eigener Aussage sei das auch, wo sein wahres Talent liegt – in der Musikproduktion.

Es besteht für Calvins Fans also im Moment kein Grund zur Panik. Denn obwohl der Star-DJ seine Platten in etwa zehn Jahren beiseitelegen möchte, soll die Veränderung wohl schrittweise eingeleitet werden. Er plant, in den nächsten Jahren erst einmal langsam damit zu beginnen, für andere Musiker Songs zu produzieren. Und bis es so weit ist, wird er sicherlich weiterhin auf großen Festivals wie Coachella auflegen.

Anzeige

Getty Images Calvin Harris beim Jingle Ball 2018

Anzeige

Getty Images Calvin Harris im Dezember 2022

Anzeige

Anzeige

Wie findet ihr Calvins Entscheidung, das DJ-Leben hinter sich zu lassen? Megablöd! Ist okay. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de