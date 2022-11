Mrs. Bella bestätigt Ex-Beziehung und gleichzeitig Trennung!

Mrs. Bella (30) gibt Einblicke in ihr Liebesleben! Die Influencerin ist eigentlich dafür bekannt, ihr Privatleben nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Vor einigen Jahren machte sie zwar die Beziehung und auch die Trennung mit dem YouTuber Inscope21 (27) publik – danach behielt sie Liebesnews jedoch eher für sich. Ihre Fans spekulierten trotzdem, dass sie mit dem Rennfahrer Daniel Abt zusammen ist. Nun bestätigte Bella, dass sie zuletzt eine Trennung durchgemacht hat!

Mit wem sie zusammen gewesen ist, verriet die Beauty zwar nicht – aber in ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Es gab ein paar Jahre jemanden, mit dem ich zusammen war. Seit circa zwei bis drei Monaten nun nicht mehr." Bella war also tatsächlich längere Zeit vergeben – jetzt aber nicht mehr. Trotz allem sei sie momentan sehr glücklich. Sie wollte dies ihren Followern nun erzählen, um deutlich zu machen, dass man sich von außen nur schwer ein Bild von Influencern machen könne.

Bella entscheidet nämlich ganz bewusst, was sie postet und was nicht – und habe somit selbst in der Hand, was an die Öffentlichkeit gerät. Aber wie kamen ihre Fans dann auf Daniel? Ab und an teilten die beiden ziemlich ähnliche Storys – beispielsweise von ihrem zeitgleichen Urlaub auf den Malediven im März 2022.

Instagram / mrsbella // Andreas Rentz/Getty Images Mrs. Bella und Daniel Abt

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, Influencerin

Getty Images Daniel Abt im Mai 2019 in Berlin

