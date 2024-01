Total lässig: Harrison Ford und seine Frau genießen Dinner

Starallüren scheinen diese beiden nicht zu haben. Harrison Ford (81) und Calista Flockhart (59) sind seit rund 20 Jahren ein Paar. Der Hollywoodstar und die Schauspielerin hatten sich im Juni 2010 das Jawort gegeben und sind nach wie vor total glücklich. Vor wenigen Tagen zeigte sich das Paar gemeinsam bei den Critics' Choice Awards. Nach der Preisverleihung war es dann Zeit für etwas Zweisamkeit – denn Harrison und Calista genossen ein Dinner.

Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist das Ehepaar am Strand von Los Angeles zu sehen. Harrison und Calista besuchten ein italienisches Restaurant, in dem sie den Abend bei einem Dinner verbrachten. Der Indiana Jones-Darsteller und seine Frau schmissen sich dafür in ziemlich legere Kleidung: Calista war komplett in schwarz gekleidet – lediglich die Sneaker waren weiß. Harrison war ebenfalls lässig unterwegs und kombinierte zu einem schwarzen Blazer eine schlichte Jeans.

Calista und ihr Liebster sind ein echtes Traumpaar, wie der Filmstar bei den Critics' Choice Awards bewies. Harrison wurde mit dem Career Achievement Award geehrt und fand in seiner Dankesrede äußerst rührende Worte über seine Partnerin. "Ich möchte meiner reizenden Frau Calista danken, die mich unterstützt, wenn ich viel Unterstützung brauche. Und ich brauche eine Menge Unterstützung", habe er laut People gesagt.

Anzeige

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Januar 2024

Anzeige

Getty Images Harrison Ford und seine Frau Calista Flockhart bei den Emmys, Januar 2024

Anzeige

Getty Images Harrison Ford bei den Critics' Choice Awards 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de