Warum muss Prinzessin Kate so lange in der Klinik bleiben?

Die Schlagzeilen um Prinzessin Kate (42) reißen nicht ab! Gestern schockte der Palast mit der Nachricht, dass die Frau von Prinz William (41) am Bauch operiert werden musste und deshalb bis Ostern der Öffentlichkeit fernbleiben wird. Aktuell muss die Britin zehn bis 14 Tage im Krankenhaus verbringen – eine ziemlich lange Zeit. Doch warum muss Kate so lange in der Klinik bleiben?

Dr. Zoe Williams kann sich das so erklären. "Zwei Wochen Krankenhausaufenthalt sind länger, als wir normalerweise erwarten würden, aber sie hat kein normales Leben. Sie ist die zukünftige Königin, also sind die Ärzte besonders vorsichtig", heißt es bei The Sun. "Bei allem, was mit Medizin zu tun hat, kann man sich nie ganz sicher sein, wie die Dinge verlaufen werden", führt sie weiter aus.

Kate ist nicht die einzige Monarchin, die aktuell gesundheitliche Probleme hat. Auch ihr Schwiegervater König Charles (75), muss in der nächsten Woche wegen einer Prostataerkrankung operiert werden. Dabei soll es sich um einen "korrektiven Eingriff" handeln.

Getty Images Prinzessin Kate, Royal

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtsspaziergang 2023

Getty Images König Charles III. an seinem 75. Geburtstag

