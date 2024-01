Heidi Klum lässt sich nun mit Tom und Sohn Henry blicken

Das Versteckspiel hat wohl ein Ende! Heidi Klum (50) steht seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit, doch ihre Nachkommen hielt das Supermodel lange von den Kameras fern – bis jetzt. Kürzlich posierte Ex-Mann Seal (60) mit den drei gemeinsam Kindern Lou (14), Henry (18) und Johan (17) auf einer Premiere. Erstmals sah man die Gesichter der Klum-Sprösslinge – und das offenbar nicht zum letzten Mal. Nun zeigt sich Heidi bei einem Ausflug mit Ehemann Tom Kaulitz (34) und Söhnchen Henry!

Die Blondine war mit ihren zwei hübschen Begleitern in New York City unterwegs. Auf den Schnappschüssen, die Mail Online vorliegen, schlenderte das Trio dick eingemummelt am Abend durch die Straßen von Manhattan. Auch ihre Fans auf Instagram ließ die mehrfache Mutter an dem Familienausflug teilhaben und veröffentlichte einen lustigen Clip, in dem sie an den flauschigen Hasenohren von der Jacke ihres Mannes rumspielte. "Ich liebe dich", schwärmte die Weltberühmtheit dazu.

Heidis Töchterchen Leni Klum (19) genießt im Gegensatz zu ihren Geschwistern schon länger das Rampenlicht. Erst kürzlich hatte die Blondine gemeinsam mit ihrer erfolgreichen Mutter mal wieder die Blicke auf sich gezogen. Auf der 25. Jubiläums-HEAVEN-Gala von The Art of Elysium hatten die beiden Beautys in funkelnden Abendkleidern auf dem roten Teppich posiert.

Anzeige

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, Ehemann Tom und Lenis Freund

Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Tochter Leni im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de