Heidi Klum und Tochter Leni legen krassen Glanzauftritt hin!

Dieses Duo zieht mal wieder alle Blicke auf sich! Seit einigen Jahren erobert Leni Klum (19) die Laufstege der Welt wie im Sturm – genau wie ihre berühmte Model-Mama Heidi Klum (50). Inzwischen haben das Nachwuchstalent und die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin Gefallen daran gefunden, sich gemeinsam für Modekampagnen ablichten zu lassen – wie zuletzt in feurig roter Spitzenunterwäsche. Nun stehlen Leni und Heidi erneut allen die Show!

Auf der 25. Jubiläums-HEAVEN-Gala von The Art of Elysium in Los Angeles legte das Mutter-Tochter-Gespann einen echten Glanzauftritt hin. Für das Event auf dem roten Teppich haben sich die beiden mal wieder besonders in Schale geschmissen: Mit ihren eleganten Abendkleidern funkelten Heidi und Leni nur so um die Wette und schenkten den Kameras ihr bestes Lächeln. Den verführerischen Modelblick hat sich die 19-Jährige dabei offenbar schon eifrig von ihrer Mama abgeguckt.

Im November hatten die zwei gemeinsam für eine bekannte Dessous-Firma posiert. Bei Lenis Fans kamen die freizügigen Schnappschüsse allerdings eher weniger gut an. "Ein Fotoshooting in Unterwäsche mit deiner Mutter zu machen, ist immer noch seltsam", schrieb ein User unter dem Instagram-Beitrag. Ein weiterer schloss sich an: "Solche Bilder hätte ich niemals mit meiner Mutter gemacht."

Anzeige

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Leni Klum im Januar 2024

Anzeige

MEGA / Courtesy of Intimissimi Heidi und Leni Klum, November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de