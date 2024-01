Heidi Klums Kids zeigen erstmals öffentlich ihre Gesichter!

Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Premiere. Heidi Klum (50) ist nicht nur in Deutschland ein gefeierter Star. Bereits seit vielen Jahren hat sich das einstige Victoria's Secret-Model auch international einen echten Namen gemacht. Während sie ihr Leben weitgehend im Rampenlicht verbringt, hält sie einen Teil davon aus diesem heraus – ihre Kinder. Doch anscheinend soll mit dem Versteckspiel nun Schluss sein: Hier präsentieren sich Heidis Kinder erstmals in der Öffentlichkeit!

Zur "The Book of Clearance"-Premiere erscheint Ex-Mann Seal (60) auf dem roten Teppich. Doch ist es nicht der "Kiss From a Rose"-Interpret, der für viel Gesprächsstoff sorgt. Denn zu dem Event begleiten ihn unter anderem seine vier gemeinsamen Kinder mit Heidi – was zur Überraschung schlechthin wird. Bilder der Veranstaltung, die mitunter Hello! veröffentlicht, zeigen das Gespann zusammen für die Kameras posieren. Noch nie zuvor hatte das einstige Paar seine Tochter Lou (14) oder die beiden Söhne Henry (18) und Johan (17) bewusst in der Öffentlichkeit gezeigt. Während seine Jungs den Musiker bereits in puncto Größe überragen, stiehlt vor allem die 14-jährige Lou und somit jüngste des Klum-Clans ihrer Familie die Show.

Während Tochter Leni (19) bereits in die großen Fußstapfen ihrer Model-Mama tritt und damit den Schritt ins Rampenlicht schon lange zuvor wagte, war dies nicht der Fall bei ihren Geschwistern. Erst im November vergangenen Jahres teilte Heidi einen Familienschnappschuss auf Instagram. Ihre drei Jüngsten verdeckten darauf wie gewohnt ihre Gesichter.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, 2023

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, Ehemann Tom und Lenis Freund

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz und ihren vier Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de