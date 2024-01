Kurz vor TV-Start: Er ist mit Abstand der Dschungel-Favorit!

Die Dschungelcamp-Fans haben einen Favoriten! In wenigen Stunden ist es so weit: Das beliebte TV-Format geht in eine neue Runde! So wagen es unter anderem Mike Heiter (31), Fabio Knez und Anya Elsner (20) in den australischen Busch, um dort um die begehrte Dschungel-Krone zu kämpfen. Doch wer hat die größte Chance auf den ersten Platz? Die Promiflash-Leser haben schon jetzt eine klare Meinung!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 19. Januar, 17:30 Uhr] gaben insgesamt 4.417 Teilnehmer an, wen sie bislang am sympathischsten finden – dabei hat vor allem ein Kandidat die Nase vorn: Der Content Creator Twenty4tim (23) ist mit 1.291 Votes und 29,2 Prozent aktuell der Favorit der Zuschauer. Dicht dahinter platziert sich die No Angels-Sängerin Lucy Diakovska (47) mit 756 Stimmen und somit 17,1 Prozent. Fabio und Felix von Jascheroff (41) teilen sich mit 626 beziehungsweise 630 Votes den dritten Platz. Mike bekommt nur 307 Stimmen, also 7 Prozent.

Von den anderen Kandidaten scheinen die Promiflash-Leser bislang nicht sehr überzeugt zu sein: Gerade einmal 214 Personen und damit 4,8 Prozent sehen Kim Virginia Hartung (28) als ihre Favoritin, dicht dahinter platziert sich David Odonkor (39) mit 210 Stimmen. Noch weniger stimmen für Leyla Lahouar: Sie bekommt 177 Votes und somit 4 Prozent. Cora Schumacher (47) erhält gerade einmal 90 Votes (2 Prozent), 28 Personen weniger stimmen für ihren Kontrahenten Heinz Hoenig (72). Das Schlusslicht bilden Sarah Kern (55) und Anya mit 30 (0,7 Prozent) beziehungsweise 24 Votes (0,5 Prozent).

