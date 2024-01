Stress und Sex im Dschungel? Jenny Frankhauser freut sich

Jennifer Frankhauser (31) freut sich schon riesig auf das Dschungelcamp! Heute startet die Jubiläumsstaffel des Erfolgsformats. Jenny kennt sich bestens aus: 2018 war sie selbst in Australien gewesen und konnte sich am Ende sogar die Krone schnappen. Die diesjährige Staffel wird sich die Blondine selbstverständlich anschauen. Was in diesem Jahr passiert? Jenny würde sich über Stress und Sex im Dschungel freuen.

"Ich vermute, dass Leyla und Kim aneinander geraten könnten. Das wird sicher sehr unterhaltsam", plaudert die Influencerin im Promiflash-Interview aus. Eine der beiden könne laut Jenny auch anderweitig auffallen: "Kim und Mike waren ja bereits im Fernsehen intim." Daher könne sie sich einen erneuten Flirt durchaus vorstellen. "Dann würde ja das Camp auch mal entjungfert werden", scherzt die Beauty.

Zuletzt machte Jenny anderweitig Schlagzeilen: Sie verriet den Namen ihres ungeborenen Sohnes in einem süßen Video auf Instagram. Die 31-Jährige schrieb Buchstaben in den Schnee, bis der Name "Milan" zu sehen war. Dieser habe auch eine Bedeutung: "Der Liebe, der Angenehme, der Friedensbringer."

