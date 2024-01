Wegen Urteil: Wird Jonathan Majors' neuer Film gestrichen?

Steht Jonathan Majors (34) vor dem nächsten Rückschlag in seiner Karriere? Der Schauspieler dominierte in den vergangenen Wochen die Boulevard-Schlagzeilen. Denn ein Richter hatte den "Creed"-Darsteller im Dezember der Körperverletzung an seiner Ex-Partnerin schuldig gesprochen – das Strafmaß steht noch aus. Seit dem Urteil verlor der US-Amerikaner bereits eine Filmrolle. Und nun folgt die nächste Hiobsbotschaft: Ein weiteres Projekt von Jonathan steht auf der Kippe!

Das berichtet nun Deadline. Demnach sieht es aktuell nicht gut aus für den Film "Magazine Dreams", in dem Jonathan einen Bodybuilder spielt. Der Streifen hatte beim Sundance Festival 2023 Premiere gefeiert. Anschließend übernahm die Disney-Firma Searchlight Pictures die Vermarktung – doch das Unternehmen lässt den Film jetzt fallen! Die Rechte liegen inzwischen wieder bei den Filmemachern und es ist unklar, ob das Projekt nach Jonathans Verurteilung überhaupt noch in die Kinos kommen wird. Denn in "Magazine Dreams" werden auch Gewaltthemen behandelt.

Jonathan selbst steht nach dem Urteil weiterhin unter Schock. In einem ersten Interview erklärte der Hollywoodstar bereits, die Entscheidung des Gerichts kaum fassen zu können. "Das Urteil wird gefällt und ich frage mich, wie ist das möglich, basierend auf den Beweisen?", gab er Einblick in seine Gedanken.

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors bei der Premiere von "Creed"

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de