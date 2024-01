"Nicht möglich": Jonathan Majors kann Urteil nicht fassen

Er konnte es kaum fassen! Der Rechtsstreit zwischen dem Schauspieler Jonathan Majors (34) und seiner Ex-Freundin Grace Jabbari sorgte in den vergangenen Wochen für eine Menge Schlagzeilen. Im Dezember vergangenen Jahres endete der Prozess. Der Marvel-Star wurde von einem Gericht in New York wegen Körperverletzung und Belästigung schuldig gesprochen. Jetzt kommt raus: Jonathan hat mit diesem Urteil nicht wirklich gerechnet!

Der Hollywood-Star äußert sich gegenüber ABC News erstmals nach der Entscheidung des Gerichts. "Das Urteil wird gefällt und ich frage mich, wie ist das möglich, basierend auf den Beweisen, basierend auf den Beweisen der Staatsanwaltschaft, ganz zu schweigen von unseren Beweisen?", berichtet der 34-Jährige. Er leugnet weiterhin, seiner damaligen Partnerin Gewalt zugefügt zu haben.

Wie seine neue Freundin wohl mit dem Schuldspruch umgeht? Die Schauspielerin Meagan Good (42) stand dem Amerikaner während des Prozesses zur Seite und auch nach dem Urteil stärkt sie ihm weiterhin den Rücken. Page Six liegen Fotos vor, auf denen das Paar Hand in Hand das Gerichtsgebäude verlässt.

Anzeige

Getty Images Jonathan Majors vorm Gericht in New York im Dezember 2023

Anzeige

BrosNYC / Backgrid Jonathan Majors und Meagan Good vorm Gericht in New York im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Meagan Good, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de