Ekel-Dusche: So widerlich wird die nächste Dschungelprüfung!

Hier kribbelt es nicht unbedingt angenehm für die Stars! Heute steht der zweite Tag im Dschungelcamp an. Bereits zum Auftakt mussten die prominenten Camper um Mike Heiter (31), David Odonkor (39) und Sarah Kern (55) einige listige Challenges hinter sich bringen. Und so geht es auch an Tag zwei schonungslos weiter. Die Zuschauer wählten Twenty4tim (23) und Kim Virginia Hartung (28) in die nächste Prüfung. Und für die beiden wird es ziemlich unangenehm!

Wie RTL nun bereits vorab in einem kurzen Ausschnitt zeigt, müssen sich Tim und Kim in dem Test "Quarterscheck" einigen widerlichen Herausforderungen stellen. Den Influencer und das Reality-TV-Sternchen erwarten in winzigen Football-Kabinen beispielsweise eine Ekel-Dusche mit jeder Menge Schleim und Gedärmen. Doch die Tortur geht für die beiden anschließend noch weiter: Unzählige Kakerlaken und Würmer krabbeln in ihre Hosen und diese müssen sie tanzend loswerden.

Noch verstehen sich die Camper alle blendend. Schlafmangel, wenig Essen und die harten Prüfungen werden das aber mit Sicherheit schnell ändern. Jenny Frankhauser (31) freut sich schon auf das anstehende Drama in Down Under. "Ich vermute, dass Leyla und Kim aneinander geraten könnten. Das wird sicher sehr unterhaltsam", erklärte die 31-Jährige gegenüber Promiflash.

RTL Twenty4Tim und David Odonkor bei der Dschungelprüfung

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamp-Star

RTL / Stefan Thoyah Der Dschungelcamp-Cast 2024

