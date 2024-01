Ist Pedro Pascals Armverletzung ein Problem für Seriendreh?

Die Fans sind verwundert. Nachdem Pedro Pascal (48) ein Teil berühmter Serien wie Game of Thrones oder "Narcos" gewesen war, bekam der Schauspieler auch in dem weltweit beliebten Drama "The Last of Us" eine Rolle. In Kürze sollen die Dreharbeiten der zweiten Staffel beginnen – doch der gebürtige Chilene hat aktuell mit einer Armverletzung zu kämpfen. Könnte das zu einem Problem für Pedro werden?

HBO-Manager Casey Bloys kann den Fans die Sorge nicht nehmen, dass der Produktionsstart der Serie deswegen verzögert werden könnte. Er wisse nämlich nicht genau, wie der Produktionsplan aussehe. "Aber ich weiß, dass sie das in Betracht gezogen haben. Ich kenne nicht einmal die genaue Art der Verletzung, aber ich weiß, dass die Produktion einen Weg gefunden hat, sie zu umgehen", erklärt der CEO der TV-Gesellschaft gegenüber Variety.

Dass Pedro verletzt ist und eine stützende Armschlinge tragen muss, hielt ihn noch lange nicht davon ab, wichtige Events zu besuchen. So tauchte der The Mandalorian-Darsteller sowohl bei den Golden Globes als auch bei den Critics' Choice Awards in einem gut abgestimmten Look auf. Die Armschlinge fällt beide Male kaum auf!

Getty Images Der "The Last Of Us"-Cast bei der Premiere im Januar 2023

Getty Images Pedro Pascal bei der Premiere der dritten "The Mandalorian"-Staffel

Getty Images Pedro Pascal bei den Golden Globes 2023

