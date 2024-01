Gestürzt: Pedro Pascal trägt Armschlinge bei Golden Globes

Was hat Pedro Pascal (48) denn da für ein Accessoire? Der Schauspieler kann sich aktuell wohl kaum beschweren. Dank seiner Serie "The Last of Us" und The Mandalorian feiert er weltweit riesige Erfolge und wird auch mit gleich mehreren Nominierungen bei namhaften Preisen belohnt. Bei den Emmy Awards 2023 wurde sein Name in gleich drei Kategorien genannt. Nun sind die Golden Globes an der Reihe. Doch hier zieht Pedro zunächst mit seiner Armschlinge alle Blicke auf sich.

Auf dem roten Teppich erscheint er nämlich in einem gut abgestimmten Look aus einem schwarz-weiß gemusterten Hemd und der passenden Anzughose. Sein rechter Arm ist in einer zumindest farblich passenden Schlinge fixiert. Schmerzen scheint der 48-Jährige nicht zu haben – er strahlt über das ganze Gesicht. Gegenüber Associated Press erklärt Pedro nur, er sei gestürzt: "Seid vorsichtig, das kann jedem passieren." Immerhin nimmt er das Ganze mit Humor, denn auf seinen Fingernägeln hat er Sticker geklebt, die das Wort "Autsch" ergeben.

Von seinen Fans wird Pedro jedenfalls für seinen stilsicheren Auftritt gefeiert. Und der Game of Thrones-Darsteller ist bekannt dafür, dass er auch gerne mal zu ausgefalleneren Outfits greift. So schlug er bei der MET Gala vergangenes Jahr in einem knallroten Wollmantel auf. Darunter trug er aber nicht etwa einen Anzug, sondern ein Ensemble aus einem ebenso roten Hemd, Shorts und Boots.

Getty Images Pedro Pascal, Januar 2024

Getty Images Pedro Pascal im Februar 2023 in Los Angeles

Getty Images Pedro Pascal im Rahmen der Met Gala 2023

