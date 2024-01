Nach Alecs Anklage: Hilaria Baldwin wirkt niedergeschlagen

Ob das Hilaria Baldwin (40) zusetzt? Nachdem sich 2021 der tödliche Unfall am Filmset von "Rust" ereignet hatte, begann für Alec Baldwin (65) ein regelrechter Gerichtsmarathon. Die Familie der verstorbenen Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) wollte den Schauspieler unbedingt zur Rechenschaft ziehen. Allerdings wurde die letzte Klage fallengelassen. Doch nun liegt erneut eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung vor. Und seine Frau Hilaria zeigt sich in der Öffentlichkeit sichtlich angeschlagen.

Noch am selben Tag, an dem bekannt wird, dass Alec sich wahrscheinlich doch wieder vor Gericht verantworten muss, wird Hilaria von Fotografen erwischt. Die gelernte Yogalehrerin wird beim Verlassen eines Gebäudes in New York City abgelichtet. In einem kuscheligen Jogginganzug, dicker Jacke und Hausschuhen schützt sie sich gegen die Kälte. Doch trotz der großen Sonnenbrille ist der ernste Gesichtsausdruck der 40-Jährigen deutlich zu erkennen. Mit der erneuten Klage gegen ihren Mann hat Hilaria gerade wohl nicht viel zu lachen und die Sorge merkt man ihr an.

Der große Prozess um die "Rust"-Tragödie ist also längst noch nicht abgeschlossen. Es wird in mehreren Richtungen ermittelt. Zuletzt tauchte allerdings ein Video auf, das die Verhandlungen zu Alecs Gunsten drehen könnte. In einem Outtakes-Clip ist zu sehen, dass der "Pearl Harbor"-Star sich bei den Proben Sorgen gemacht hatte, Halyna zu treffen. "Ich will nicht direkt auf sie schießen", hört man ihn sagen.

Hilaria Baldwin und Alec Baldwin auf einer Gala 2022

Hilaria Baldwin, 2024

Alec Baldwin, Schauspieler

