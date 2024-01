Alec Baldwin erneut wegen fahrlässiger Tötung angeklagt!

Der Prozess ist noch nicht vorbei. 2021 war es am Set von "Rust" zu einem tödlichen Vorfall gekommen: Die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) wurde durch eine fälschlicherweise mit scharfer Munition befüllten Waffe von Alec Baldwin (65) erschossen. Bereits zuvor musste sich der Schauspieler deshalb vor Gericht verantworten, doch die Klage wurde fallengelassen. Jetzt wird Alec aber erneut wegen fahrlässiger Tötung verklagt!

Wie unter anderem Deadline berichtet, wurden die Beweismittel des Deliktes in den vergangenen Monaten von einem Geschworenengericht in New Mexico erneut umfangreich untersucht. Am Freitag wurde deshalb erneut Anklage gegen Alex erhoben. Laut der Klageschrift wird ihm "fahrlässige Tötung wegen fahrlässigen Gebrauchs einer Schusswaffe und Missachtung der Sicherheit anderer" vorgeworfen.

Sollte der "Beetlejuice"-Darsteller für schuldig erklärt werden, drohen ihm bis zu 18 Monate Haft. Die Anwälte des 65-Jährigen scheinen aber optimistisch zu sein. "Wir freuen uns auf unseren Tag vor Gericht", betonen sie gegenüber dem Medium. Wann der Gerichtsprozess losgeht, ist bis jetzt aber nicht bekannt.

