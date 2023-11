Neues Beweisvideo im Prozess gegen Alec Baldwin aufgetaucht!

Er warnte sie noch! Vor einigen Jahren sorgte ein schrecklicher Vorfall für Schlagzeilen: Im Rahmen der Dreharbeiten für den Film "Rust" erschoss Alec Baldwin (65) versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42). Seitdem steht der Schauspieler wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Nun gibt es neue Beweise, die zeigen, dass der 65-Jährige schon einige Tage vor dem Vorfall Bedenken bezüglich der Sicherheit am Set hatte. Ein jetzt veröffentlichtes Video zeigt, wie Alec Halyna noch anwies, aus dem Weg zu gehen, bevor er die Waffe abfeuerte.

Die Outtakes, die TMZ vorliegen, zeigen, wie der Schauspieler einige Szenen für den Film probt, in der er seine Requisitenpistole abfeuern muss. An einer Stelle zeigt er sich besorgt und bittet Halyna, aus der Schusslinie zu gehen. "Ich will nicht direkt auf sie schießen.", sagt der Hollywood-Star. Anschließend hört man, wie eine Frau einige Leute auffordert, weiter wegzugehen. Es ist unklar, ob es sich um die Stimme von Halyna oder die der Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed handelt.

Ob das Video nun auch als Beweismaterial vor Gericht genutzt wird, ist bisher noch nicht bekannt. Die Staatsanwälte hatten jedoch bereits angedeutet, dass sie den Fall zusammen mit neuen Informationen der Grand Jury vor Gericht vorlegen werden.

Instagram / alecbaldwininsta Kamerafrau Halyna Hutchins (†42)

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

Splash News / ActionPress Alec Baldwin am Set von "Rust"

