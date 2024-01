Nach Gewichtszunahme: Robert Pattinson treibt jetzt Sport!

Will er etwa fitter werden? Robert Pattinson (37) und seine Partnerin Suki Waterhouse (32) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Und während der Schwangerschaft seiner Liebsten scheint sich der "Batman"-Star mitreißen zu lassen, was das Essen betrifft! Angeblich habe der Schauspieler nämlich Schwangerschaftsgelüste wie seine Freundin und legte daher ein paar Kilos zu. Jetzt scheint er diese wieder loswerden zu wollen: Robert zeigt sich von seiner sportlichen Seite!

Das ist auf mehreren Fotos zu sehen, die Just Jared vorliegen. So geht der Twilight-Star im Griffith Park in Los Angeles wandern und ist in einem sportlichen Outfit gekleidet. Das besteht aus einem schwarzen Hemd mit langen Ärmeln, grauen Shorts und einer dunklen Baseballmütze. Dabei hört der 37-Jährige Musik und bleibt hydriert mit einer Flasche Wasser in seiner Hand!

Über die Schwangerschaft seiner Suki scheint Robert außerdem etwas aufgeregt zu sein. "Er ist nervös, Vater zu werden!", verrät ein Insider nämlich gegenüber US Weekly und merkt an, dass der Schauspieler trotzdem sehr glücklich sei und sich freue, für seine Partnerin sorgen zu können. Ob der Hollywoodstar sich aus Nervosität etwas mehr am Essen bediente, enthüllt er bislang nicht.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson im Mai 2023

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

ActionPress Robert Pattinson und Suki Waterhouse

