"The Voice"-Gastjurorin Rita Ora ist begeistert vom Battle

Da staunt Rita Ora (32) nicht schlecht. Bei The Voice of Germany geht es mittlerweile ans Eingemachte: Nachdem die Juroren Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Giovanni Zarrella (45), Shirin David (28) sowie Ronan Keating (46) sich ihre Gesangstalente bei den Blind Auditions an Land gezogen haben, finden nun die Battles statt. Dafür holt sich der Ire nun Unterstützung: Niemand Geringeres als Rita Ora ist heute als Gastjurorin dabei – und die ist von einem Auftritt besonders begeistert.

In der heutigen Folge des Gesangwettbewerbs traten aus Ronans Team Susan Albers (39) und Egon Herrnleben gegeneinander an und performten den Song "Bring Me to Life" von Evanescence. In nur wenigen Sekunden hauen die beiden Stimmgewalten die Jury vom Hocker – und auch Weltstar Rita ist hin und weg! "Ihr habt mich zum Leben erweckt", reagiert sie danach auf den Auftritt der beiden und wirkt hellauf begeistert. Die 32-Jährige kommt auch gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Sie sind beide fantastisch. Es war so beeindruckend. Egon, deine Stimme ist so pur und clean. Susan, du kannst einfach alles singen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es Egon."

Doch von wem muss sich Ronan nach dieser nahezu perfekten Performance trennen – Susan oder Egon? Dem "I Believe I Can Fly"-Interpreten fällt die Wahl sichtlich schwer, weshalb er sich schlussendlich dafür entscheidet, beide eine Runde weiterzulassen. Damit hat er seine letzten Plätze im Team vergeben.

Anzeige

Getty Images Ronan Keating, Musiker

Anzeige

Getty Images Rita Ora bei der amfAR Gala in Venedig

Anzeige

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de