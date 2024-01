Beule am Bauchnabel: Heinz Hoenig hat einen Nabelbruch!

Seine Frau klärt auf! Am Freitagabend startete die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps. Neben zahlreichen Reality-TV-Sternchen ist in diesem Jahr auch Schauspieler Heinz Hoenig (72) mit von der Partie. Doch dieser ist bei einigen Fans des Busch-Formats wegen seines hohen Alters momentan noch nicht so beliebt. Im Netz wurde auch sein Bauchnabel, der ziemlich gewölbt ist, zum Thema. Nun erklärt seine Frau: Heinz hat einen Nabelbruch.

Wie Bild berichtet, handelt es sich bei der Wölbung um einen Nabelbruch, also eine Ausbuchtung in der Nähe des Bauchnabels. Diese entsteht, wenn ein Teil des inneren Gewebes in Form einer Beule durch eine schwache Stelle der Bauchwand nach außen drückt. Heinz' Ehefrau Annika gibt gegenüber dem Blatt Entwarnung: "Er hat ihn schon seit vielen Jahren. Medizinisch ist das völlig unbedenklich."

Im Gegensatz zu manchen Fans hat einer den 72-Jährigen nicht abgeschrieben: Julian F. M. Stoeckel (36). Er habe den "Das Boot"-Darsteller nämlich vor Einzug ins Camp mit Tipps versorgt, um möglichst lange durchzuhalten. "Ich glaube, dass der Heinz Hoenig die ganzen jungen Hühner so ein bisschen platt drücken wird und das freut mich riesig", erklärte Julian seine Vermutung gegenüber Promiflash.

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

RTL Heinz Hoenig im Dschungelcamp 2024

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel, Entertainer

