Großer Erfolg: Schlagerstar Ross Antony nahm 18 Kilo ab!

Das zeugt von Disziplin! Ross Antony (49) ist mittlerweile ein Urgestein des Reality-TVs. Der Entertainer stand bereits für zahlreiche Fernsehproduktionen vor der Kamera – flog unter anderem nach Australien ins Dschungelcamp, saß bei Popstars hinter dem Jurypult und bewies sich bei Das große Promibacken. Kürzlich konnten ihn seine Fans bei "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" bewundern. Dort machte er neben dem Gastgeber Florian Silbereisen (42) wortwörtlich eine gute Figur. Ross hat nämlich 18 Kilo abgenommen!

In der Sendung performte das ehemalige Bro'Sis-Mitglied seinen Song "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben". Auf der Bühne lieferte er eine einwandfreie Show ab und fühlte sich sichtlich wohl – wahrscheinlich auch, weil er sich in seinem Körper rundum super fühlt. In einem Bild-Interview verriet die TV-Bekanntheit sein Erfolgsrezept. "Ich esse vernünftig und keine Zwischenmahlzeiten mehr, nur gesunde Sachen", erklärte der Blondschopf.

In der Liebe läuft es bei dem Moderator offenbar genauso gut. Sein Mann Paul Reeves (49) und er sind ein echtes Traumpaar, das sich unterstützt, wo es nur kann. "Ich liebe ihn immer noch wie am ersten Tag", schwärmt Ross gegenüber Bunte. "Ich habe einen Riesenrespekt für meinen Mann. Alles, was er in seinem Leben erreicht hat und alles, was er für mich getan hat", fügt er hinzu.

Getty Images Ross Antony mit Giovanni Zarrella im Jahr 2009

RTL / Frank W. Hempel Laura Wontorra und Ross Antony, Oktober 2021

Getty Images Paul Reeves und Ross Antony bei der Premiere von "Moulin Rouge"

