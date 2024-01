Janina Youssefian findet: Ex-BFF-Yvonne ist kein Realitystar

Janina Youssefian (41) lässt kein gutes Haar mehr an ihrer einstigen BFF Yvonne Woelke (44)! Eigentlich waren die Beautys seit mehr als 15 Jahren echte Busenfreundinnen – doch im Sommer kam es zum großen Knall. Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin warf Yvonne vor, sie in ein TV-Format gebracht zu haben, wofür die Blondine nicht dankbar gewesen sein soll. Seitdem sind die beiden Frauen nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen. Im Promiflash-Interview stichelt Janina erneut: Yvonne ist für sie kein Realitystar.

"Sie hat nicht das Zeug dazu, diese Realityqueen zu sein, weil sie einfach langweilig ist", wettert das Model im Gespräch mit Promiflash gegen ihre frühere BFF. Auch Micaela Schäfer (40), die früher mit Yvonne befreundet war, würde sie heute eher weniger interessant finden. "Das ist auch die Wahrheit", schließt Janina ab.

Laut letztem Stand mache auch Yvonne den Anschein, nichts mehr mit dem vermeintlichen Ex-Flirt von Dieter Bohlen (69) zu tun haben zu wollen. "Ich finde es halt immer schade, wenn man nicht ans Telefon geht, um gewisse Probleme zu lösen. Man muss ja nicht immer gleich zur Presse laufen, um dann gewisse Themen zu veröffentlichen", ärgerte sich die Blondine gegenüber Promiflash.

Getty Images Janina Youssefian, Model

Getty Images Janina Youssefian in München

Sport Moments / Renker / ActionPress Janina Youssefian, Micaela Schäfer und Yvonne Woelke, TV-Sternchen

