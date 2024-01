Jenny Frankhauser findet den diesjährigen Dschungelcast top!

Jennifer Frankhauser (31) ist begeistert! Die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps ist bereits in vollem Gange. In diesem Jahr stellen sich Stars wie Lucy Diakovska (47), David Odonkor (39), Mike Heiter (31) oder Leyla Lahouar den Prüfungen im australischen Busch. Im Jahr 2019 hatte sich die Schwester von Daniela Katzenberger (37) die Krone geschnappt. Von den diesjährigen Campern hält die Blondine viel: Jenny findet den Cast total toll!

"Ich finde die Mischung richtig cool und bin schon ganz gespannt, wie das zusammen harmoniert und wer vielleicht aneinandergerät", verrät die Influencerin gegenüber Promiflash. Dass es so viele Reality-TV-Sternchen aus Datingshows in den Dschungel geschafft haben, stört die 31-Jährige nicht: "Das ist eben ein mittlerweile sehr großer Teil der Leute, die im öffentlichen Leben stehen, beziehungsweise, die man aus dem Fernsehen so kennt. Da finde ich nichts Verwerfliches dran."

Wenige Tage zuvor sorgte Jenny mit der Bekanntgabe des Namens ihres ungeborenen Sohnes für Aufsehen. Der Kleine wird Milan heißen. Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage [18. Januar 2024, 17:00 Uhr] stimmten insgesamt 1.381 Leser darüber ab – allerdings mit einem ziemlich gespaltenen Ergebnis! 684 Teilnehmer (49,5 Prozent) sind von dem Namen Milan nicht so begeistert und finden, dass das ein Allerweltsname sei. 697 Personen (50,5 Prozent) finden ihn hingegen total schön!

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Jenny Frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

