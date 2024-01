Nach Dschungel-Exit: Cora Schumachers Begleitung äußert sich

Weiß er etwa mehr? Heute Abend flimmerte die dritte Folge der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel über die Bildschirme der Fans: Die Zuschauer durften unter anderem mitverfolgen, wie Twenty4Tim (23) und Leyla Lahouar zur Prüfung antraten – und kläglich scheiterten. Kurz nach dem Ende der heutigen Sendung machten allerdings überraschende News die Runde: Cora Schumacher (47) verließ die Show! Nun äußert sich erstmals Coras Begleiter zu ihrem freiwilligen Exit!

Im Interview mit RTL macht Coras bester Freund Jörg Kunze deutlich, dass er nicht mit dem Ausstieg der 47-Jährigen gerechnet hat: "Ich bin total geschockt. Ich finde es sehr schade für sie." Er könne sich vorstellen, dass Cora die Geschichte rund um ihre Liaison mit Oliver Pocher (45) zu sehr im Dschungel beschäftigt habe. "Wir wissen ja, was sie rausgehauen hat. Ich glaube, dass das in ihrem Kopf ist. [...] Sie kann nicht kontrollieren, was außen passiert. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt mit sein könnte", so Jörg.

Auch der emotionale Ausbruch ihrer Kontrahentin Lucy Diakovska (47) könnte Cora beeinflusst haben. "Ich kann mir vorstellen, dass sie die Story von Lucy irgendwie auch selbst ergriffen hat", erklärt Jörg. Wie in der heutigen Show zuvor zu sehen war, berichtete die No Angels-Sängerin unter Tränen von ihrer schwierigen Beziehung zu ihrer bereits verstorbenen Mutter.

RTL Anya Elsner und Cora Schumacher

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit Jörg Kunze

RTL / Stefan Thoyah Cora Schumacher im Dschungelcamp

