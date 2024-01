Nach Ehe-Aus: Gisele Bündchen zeigt Hatern kalte Schulter!

Davon lässt sich Gisele Bündchen (43) nicht beeinflussen! Das berühmte ehemalige Victoria's Secret-Model steht schon seit den frühen 1990er Jahren in der Öffentlichkeit – dass Fremde also zu jeder ihrer Entscheidungen ihren Senf dazugeben, ist für die Deutschbrasilianerin normal. Zuletzt machte sie mit der Trennung von ihrem langjährigen Ehegatten Tom Brady (46) Schlagzeilen. Die öffentliche Kritik, die sie dafür erfährt, kümmert sie jedoch nicht, wie Gisele verrät!

Was die Leute über die Zweifachmutter sagen, gehe sie nichts an und es sei deren Sache, was sie für ein Bild projizieren, stellt die Beauty im Interview mit Harper's Bazaar klar. Gisele hat zu all dem eine eindeutige Einstellung: "Wenn ich mich davon beeinflussen lasse, werde ich niemals meine Wahrheit leben. Wenn man versucht, zu gefallen und akzeptiert zu werden [...] – dann wird man nie wirklich der sein, der man ist."

Während sich die 43-Jährige an ihr neues Leben ohne die Beziehung mit dem NFL-Star gewöhnt, turtelt dieser mit seiner neuen Flamme Irina Shayk (38). Den beiden wird seit einigen Monaten eine Romanze nachgesagt. Bei ihrer letzten Date-Night haben Fans Brady und das russische Model in dem Restaurant Brasserie Fouquet's in New York gesehen, wie TMZ berichtete.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Getty Images Tom Brady, ehemaliger American-Football-Spieler

