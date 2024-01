Nachfolge der Bond-Girls: Diese beiden sind die Favoritinnen

Wird eine von beiden bald die Frau an James Bonds Seite? Die Rolle des britischen Geheimagenten ist eine der begehrtesten der Welt. Seit der ersten Verfilmung in den 60ern wird der Hauptdarsteller regelmäßig ausgetauscht. Zuletzt hatte Daniel Craig (55) die Ehre, doch er verabschiedete sich 2021 von der Action-Reihe. Fast genauso berühmt wie 007 selbst sind die Bond-Girls. Und für den nächsten Film stehen diese beiden Mädels offenbar hoch im Kurs.

Dank ihrer Performances in vergangenen Projekten sollen Michelle Keegan (36) und Jodie Comer (30) aktuell im Gespräch für das nächste Bond-Girl sein. "Michelle hat sich vor kurzem auf der Weltbühne in Netflix' 'Fool Me Once' vorgestellt, in der Hauptrolle als trauernde Mutter [...]", erklärt ein Experte gegenüber Daily Mail. Außerdem wisse sie dank ihres Karrierestarts in der Sendung "Coronation Street" bereits, wie man "einen Martini perfekt mixt". Bei den Buchmachern werde aber Jodie als Favoritin gehandelt: "[Sie] hat in dem BBC-Spionagethriller 'Killing Eve', für den sie einen Primetime-Emmy Award für ihre großartige Darstellung [...] erhielt, das perfekte Training absolviert."

Auch wenn offenbar schon nach einem Bond-Girl gesucht wird, gibt es noch nicht einmal einen Nachfolger für Daniel. Bereits seit Monaten wird spekuliert, wer dafür in die engere Auswahl kommt. Die Produktion hält sich jedoch bedeckt. Neue Gerüchte vermuten, dass diesmal sogar zwei Agenten gesucht werden. Favoriten sollen Paul Mescal (27), James Norton (38) sowie Aaron Taylor-Johnson (33) und Henry Cavill (40) sein.

Anzeige

Getty Images Michelle Keegan bei den Fashion Awards 2023

Anzeige

Getty Images Jodie Comer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Paul Mescal bei den Oscars 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de