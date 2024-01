Offiziell: Emilio Sakraya und Jenny Hand in Hand bei Event

Bestätigen sie hiermit ihre Liebe? Bereits seit Juli 2022 wird spekuliert, ob Schauspieler Emilio Sakraya (27) mit der Moderatorin Jenny Augusta anbandelt. Mit einem Bild im Netz, auf dem die beiden Arm in Arm in die Kamera lachen, hatten sie die Gerüchte gestreut. Die Fans waren sich sofort sicher, dass hier eine neue Liebe entstanden ist. Richtig offiziell war das Ganze bisher aber noch nicht. Doch jetzt besuchen Emilio und Jenny zusammen eine Filmpremiere.

Mit dem Film "60 Minuten" präsentiert Emilio sein neues Netflix-Projekt. Auf dem roten Teppich der Premiere bekommt er Unterstützung von Jenny – und hält ihre Hand ganz fest. Und die war nicht nur an der Seite des "Bibi und Tina"-Stars, sondern moderierte die Veranstaltung auch. Laut Bild führen die beiden angeblich schon seit ein paar Jahren eine Beziehung, brachten ihre Liebe aber nicht bewusst nicht an die Öffentlichkeit.

Das vermeintliche Liebes-Outing ist aber nicht das einzige Geheimnis, das Emilio aktuell lüftet. Im Dezember brachte er den Song "Cacio e Pepe" raus und zeigte sich in dem Musikvideo in seinem Alltag. Was die Fans aber direkt heraushörten: Der 27-Jährige singt von der Liebe zu seinem Sohn. Ist Emilio etwa schon Papa? "Obwohl ich grad 'ne freie Stunde in den Bergen verbringe, mit meinem Sohn und wir Hände halten", heißt es in dem Hit.

Anzeige

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya und Jenny Augusta, Juli 2022

Anzeige

AEDT / Actionpress Emilio Sakraya und Jenny Augusta im Januar 2024

Anzeige

Instagram/emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, Musiker und Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de