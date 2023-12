Neuer Song verrät es: Hat Emilio Sakraya etwa einen Sohn?

Lüftet Emilio Sakraya (27) hier ein gut gehütetes Geheimnis? Der Sänger hält sich in Sachen Privatleben meist bedeckt – es ist aber bekannt, dass er seit mehreren Jahren mit Jenny Augusta zusammen ist. Im Musikvideo zu seiner neuen Single "Cacio e Pepe" sind auch ausnahmsweise süße Szenen aus dem Alltag mit dem Model zu sehen. Doch noch etwas anderes erregt Aufmerksamkeit: Emilio singt davon, einen Sohn zu haben!

In dem Song spricht er davon, wegen seines vollen Terminkalenders seine Familie zu vermissen – und seinen eigenen Nachwuchs! "Obwohl ich grad 'ne freie Stunde in den Bergen verbringe, mit meinem Sohn und wir Hände halten. Mein Leben ist ein von freiem Tag zu freien Tagen Tauchen", heißt es darin. Deutet das etwa darauf hin, dass Emilio tatsächlich selbst schon Vater ist? In dem Video auf YouTube sind auch Szenen mit einem kleinen Jungen zu sehen, der dem Musiker in den Armen liegt – handelt es sich dabei um seinen Sohn?

Ja, berichtet zumindest Bild. Demnach soll der heute 27-Jährige bereits mit Anfang 20 Vater geworden sein – das Geheimnis konnte er seinen Fans also jahrelang vorenthalten! Mit der Mutter des Kindes soll der Schauspieler aber nur eine kurze Liaison gehabt haben.

