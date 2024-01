Unangefochten: Er bleibt der Favorit der Dschungelcamp-Fans

Er bleibt weiterhin an der Spitze! Am Freitag war es endlich wieder so weit: Das Dschungelcamp öffnete wieder einmal seine Pforten! Und schon jetzt sorgten die Stars für mächtig Unterhaltungsstoff: Während Cora Schumacher (47) ihre Liaison mit Oliver Pocher (45) bestätigte, gerieten Mike Heiter (31) und seine Verflossene Kim Virginia Hartung (28) aneinander. Heinz Hoenig (72) wiederum vermisst schon jetzt schmerzlich seine Familie. Zwischen Tränen, Zoff und Lästereien kann vor allem ein Kandidat bei den Dschungelcamp-Zuschauern punkten!

Aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 21. Januar, 18.05 Uhr] geht hervor, dass Twenty4Tim (23) weiterhin der Liebling der Fans bleibt: Von insgesamt 11.033 Teilnehmern stimmten 3.368 Personen (30,5 Prozent) für den Content Creator ab. Platz zwei belegt der Make Love, Fake Love-Star Fabio Knez mit 2.300 Votes und somit 20,8 Prozent. Dicht auf den Fersen bleibt ihm weiterhin Felix von Jascheroff (41): Für den GZSZ-Star stimmten 1.246 Personen (11,3 Prozent) ab. Doch auch Lucy Diakovska (47) kommt bislang gut bei den Zuschauern an: Die No Angels-Sängerin bekam 1.054 Stimmen und somit 9,6 Prozent.

Um einiges schlechter schneiden hingegen diese Kandidaten bei den Promiflash-Lesern ab: Cora erhielt 838 Votes (7,6 Prozent), während ihre Kontrahentin Kim 711 Stimmen (6,4 Prozent) bekam. Auch David Odonkor (39) konnte bislang nur 704 Personen und somit 6,4 Prozent von sich überzeugen. Für Mike stimmten noch weniger ab: Der Ex von Elena Miras (31) erhielt 390 Stimmen (3,5 Prozent). Auch Leyla Lahouar konnte mit 240 Votes und somit 2,2 Prozent noch nicht überzeugen, ebenso wie Heinz mit 109 Stimmen (1,0 Prozent). Mit weitem Abstand finden sich Sarah Kern (55) und Anya Elsner (20) auf den letzten Plätzen wieder: Für sie stimmten 41 beziehungsweise 32 Personen ab.

RTL / Stefan Thoyah Twenty4tim im Dschungelcamp, 2024

RTL Fabio Knez, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

RTL Kim Virginia Hartung an Tag zwei im Dschungelcamp 2024

