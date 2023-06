Kurz nach der Geburt: Vanessa Stehler nahm zwölf Kilo ab!

Vanessa Stehler fühlt sich augenscheinlich wohl in ihrer Haut! Das Model und sein Partner Philipp Stehler (35) begrüßten vor wenigen Wochen ihren Sohn Tommi Alfred Stehler auf der Welt. Nach einer kurzen Social-Media-Pause meldete sich die frisch gebackene Mama wieder im Netz und plaudert nach und nach Details über ihre Schwangerschaft und die Geburt aus – wie nun auch wieder: Vanessa hat seit der Entbindung 12 Kilogramm abgenommen!

In ihrer Instagram-Story geht die Beauty auf die Gewichtsfrage ein und gibt zu: Sie hat in der Schwangerschaft 22 Kilogramm zugenommen. Doch jetzt purzeln offenbar die Pfunde! "Ich hab ziemlich Glück, was das angeht […]. Die Geburt ist jetzt ungefähr 14 Tage her, ich habe nichts gemacht, außer halt gestillt und die Rückbildung scheint sehr gut zu laufen. Ich habe mittlerweile 12 Kilo runter", verrät die Beauty und vermutet, dass das mitunter den Wassereinlagerungen zuzuschreiben sei. Um ihren Gewichtsverlust zu verdeutlichen, präsentierte sie ihren wieder abgeflachten Bauch und merkt an: "Da bin ich auch ziemlich happy."

Auch über die Entbindung hatte Philipps Frau bereits berichtet. "Die Geburt war nicht ganz ohne Komplikationen, aber letztendlich verlief alles gut und der kleine Mann ist topfit", hatte sie verraten. Auch wenn sie und ihr Spross wohlauf sind, hatte sie betont, dass sie eine Menge Blut bei der Geburt verloren hatte.

Vanessa Stehler im Juni 2023

Philipp Stehler und Vanessa Ciomber, Mai 2023

Vanessa Ciomber, Model

