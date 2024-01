An Tag drei: Cora Schumacher verlässt das Dschungelcamp!

Sie wirft das Handtuch! Cora Schumacher (47) ist in der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps dabei. Doch lange hält die Sportlerin es nicht im australischen Busch aus: Nach drei Tagen ruft sie den berühmt-berüchtigten Satz: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Während ihr Begleiter vermutet, dass ihr freiwilliger Exit damit zu tun habe, dass die Ex von Ralf Schumacher (48) ihre Liebelei mit Oliver Pocher (45) ausgeplaudert hat, wittern die Fans eine Verschwörung: "Tag eins: Cora erzählt die Story mit Pocher. Tag zwei: Sie erzählt von Ralf Schumacher und an Tag drei geht sie freiwillig. Schon eine sehr schlechte PR-Nummer", schreibt ein Zuschauer unter einem Instagram-Beitrag der Show.

