Dschungelcamp-Zoff mit Leyla: Die Fans stehen hinter Kim!

Sie beziehen klar Stellung. Im diesjährigen Dschungelcamp kämpfen noch elf Promis um die begehrte Krone. Doch kommt es zwischen Krabbelviechern und einheimischen Leckereien da auch schnell mal zu Reibereien zwischen den Stars. Vor allem die Camp-Beautys Leyla Lahouar (27) und Kim Virginia Hartung (28) sorgten da zuletzt für Aufsehen. Nachdem Letztere ihrer Konkurrentin einen gut gemeinten Tipp gegeben hatte, reagierte die wiederum genervt. Auf dieser Seite stehen die Fans im anbahnenden Dschungel-Zoff.

Promiflash hat bei euch genauer nachgehakt – wessen Standpunkt könnt ihr mehr nachvollziehen? Von 4.248 Lesern sind stolze 2.374 und somit 55,9 Prozent [Stand 22. Januar, 19:20 Uhr] Team Kim. Die gebürtige Mannheimerin scheint mit ihrer direkten Art offenbar Sympathien bei den Zuschauern gesammelt zu haben. Doch ist das Ergebnis letztlich auch weniger eindeutig als vielleicht erwartet – denn mit 1.874 Stimmen stehen insgesamt 44,1 Prozent der Leser hinter der ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmerin Leyla.

Die Situation zwischen den beiden Camperinnen schien zu eskalieren, als Leyla nach ihrer versemmelten Prüfung ins Camp zurückkehrte. "Ich hätte es gerne geschafft, um Kim mal das Maul zu stopfen. Damit die nicht immer schießt und stichelt", hatte es da nur kurz zuvor von ihr geheißen. Wie erwartet hagelte es dann auch ordentlich Kritik von Kim: "Es ist einfach nicht ihr Ding."

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar und Twenty4tim im Dschungelcamp

