Ganz schön riesig: Hilary Duff präsentiert ihre Babykugel!

Sie könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein! Im Dezember hatte die Hilary Duff (36) verkündet, dass sie ihr viertes Kind erwartet. Eigentlich wollte die "Lizzie McGuire"-Darstellerin ihre Schwangerschaft vorerst geheim halten – konnte es aufgrund des stetig wachsenden Babybauchs jedoch nicht mehr. Wie groß die Babykugel mittlerweile wirklich ist, zeigen nun aktuelle Fotos. Hilary wurde jetzt bei einem Einkaufsbummel erwischt.

Auf dem Foto sieht man, wie die "How I Met Your Father"-Protagonistin einen Laden in Los Angeles verlässt. In einem gemütlichen Outfit, bestehend aus schwarzen Schlappen, einer dunklen Leggings sowie einem braunen Top läuft sie zu ihrem Auto. Dabei setzt Hilary ihre große Babykugel gekonnt in Szene. Bei ihrem Einkaufsbummel setzt die Schauspielerin auf Natürlichkeit – Hilary trägt so gut wie kein Make-up.

Erst vor wenigen Tagen feierten Hilary und ihr Ehemann Matthew Koma ihren vierten Hochzeitstag. Das nahm die "A Cinderella Story"-Darstellerin zum Anlass, um einige Familienbilder zu teilen und ihrem Liebsten süße Worte auf Instagram zu widmen.

Getty Images Hilary Duff im Mai 2022

Getty Images Hilary Duff. Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern

