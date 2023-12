Hilary Duff gewährt zum Hochzeitstag ganz private Einblicke

Hilary Duff (36) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Vor etwa sieben Jahren machten die Schauspielerin und ihr Partner Matthew Koma ihre Beziehung öffentlich. Einzig ihre beiden gemeinsamen Töchter sowie ihre Traumhochzeit im Dezember 2019 konnten ihre Liebe dann noch perfekter machen. Seither genießt das Paar sein Glück weitgehend im Privaten. Umso mehr überrascht die Beauty mit einem Posting auf Social Media: Zum Jahrestag widmet Hilary ihrem Matthew eine Fotoreihe privater Momente.

"Auch wenn du manchmal denkst, dass zuerst die Kinder, dann die Hunde und dann du kommst. Das ist nicht wahr. Du hast die Hühner vergessen. Alles Gute zum vierten Jahrestag, Baby!", schreibt die Schauspielerin in einem humorvollen Post auf ihrem Instagram-Profil. Dem Beitrag hängt sie außerdem einige private Schnappschüsse an. Auf einem Bild schmiegt sich Hilary eng an ihren Liebsten, während sie breit für ein Selfie grinst. Ein weiteres Foto zeigt die gesamte kleine Patchwork-Familie des Paares. Fröhlich blickt das Fünfergespann in die Kamera.

Dass die beiden derzeit im Liebesglück zu schwelgen scheinen, ist kein Wunder. Schließlich gaben sie erst vor wenigen Wochen bekannt, erneut Nachwuchs zu bekommen. "Frohe Feiertage! Schnallt euch an, Butterblumen, wir fügen diesem verrückten Haufen ein weiteres Mitglied hinzu!", hieß es auf einer Weihnachtskarte, die die "Cinderella Story"-Darstellerin auf Instagram teilte.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Weihnachtskarte

