Während Scheidung: So geht Hugh Jackman mit der Situation um

Hugh Jackmans (56) bester Freund Gus Worland hat nun öffentlich über die turbulente Scheidung des Schauspielers von Deborra-Lee Furness (69) gesprochen. Im Gespräch mit dem Radiosender "2GB" berichtete der australische Moderator, wie Hugh mit der Trennung umgeht. Nach 27 Jahren Ehe und der Adoption ihrer beiden Kinder Oscar und Ava (19) steht der "Wolverine"-Darsteller nun vor einem neuen Lebensabschnitt. "Er geht seinen Weg in eine positive Richtung. Ich hoffe, dasselbe gilt für Deborra-Lee", erklärte Gus, der Hugh schon seit Kindertagen kennt. Über seine enge Verbindung zur Familie fügte er hinzu: "Ich spreche mit ihren Kindern, um sicherzustellen, dass sie diese schwierige Zeit so gut wie möglich durchstehen."

Gus und Hugh verbindet eine enge Freundschaft, die weit über gewöhnliche Bekanntschaften hinausgeht. Gemeinsam erlebten sie zahlreiche Abenteuer, darunter besondere Feiern wie den 100. Geburtstag von Kirk Douglas (✝103) sowie Dreharbeiten, bei denen sie sogar kubanische Zigarren rauchten. Gus erinnerte sich in einem früheren Interview mit Stellar Magazine daran, wie alles begann: Bereits im Alter von fünf Jahren trafen sie sich in der Grundschule und schlossen Freundschaft. Über die Jahre hinweg sind sie unzertrennlich geblieben. Diese enge Verbindung verschafft Gus auch einen besonderen Einblick in Hughs Leben. Im Interview mit "2GB" verriet er, dass er im vergangenen Monat Zeit mit dem Schauspieler in New York verbracht habe und Hugh dabei als "gut und auf dem richtigen Weg" wahrgenommen habe.

Während sich Hugh auf seine Live-Auftritte und die Fortsetzung seiner filmischen Karriere konzentriert, hat seine Ex-Frau Deborra-Lee bereits offen über die schmerzhafte Zeit gesprochen. Ihre Aussagen ließen Vermutungen von Verrat aufkommen, vor allem nachdem Berichte über eine enge Freundschaft zwischen Hugh und Sutton Foster (50) veröffentlicht wurden. Die Trennung, die während der Pandemie begann, markiert das Ende eines langen gemeinsamen Lebenswegs. Nun scheinen beide an unterschiedlichen Orten ihres Lebens eine neue Richtung einzuschlagen.

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman bei der Premiere von "Ghosted"

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

