Ist das der Starttermin für die neue "Let's Dance"-Staffel?

Geht es dann endlich wieder los? Die neue Staffel von Let's Dance steht in den Startlöchern. Erst vor wenigen Wochen wurden die Promis bekannt gegeben, die für den Titel "Dancing Star 2024" wöchentlich über das Tanzparkett schweben werden. Darunter Detlef D! Soost (53), Stefano Zarrella (33), Sophia Thiel (28) und Mark Keller (58). Darüber, wann die Tanzsendung endlich wieder auf die TV-Bildschirme zurückkehrt, hält sich der Sender allerdings noch bedeckt. Ein Datum ist für den "Let's Dance"-Start allerdings sehr wahrscheinlich!

Im Moment wird der Sendeplatz am Freitag um 20:15 Uhr noch vom Dschungelcamp beansprucht. Auch vom 26. Januar bis zum 16. Februar wird er von "Lego Masters Allstars" besetzt sein. Erst danach ist wieder Platz für "Let's Dance". Blickt man auf das vergangene Jahr zurück, in dem die Tanzshow Mitte Februar an den Start gegangen war, ist es wohl sehr wahrscheinlich, dass die Sendung am 23. Februar zurückkehrt.

Auch die diesjährigen Tanzprofis sind noch ein großes Geheimnis. Aufgrund ihrer Schwangerschaften dürfen Fans aber wohl nicht darauf hoffen, dass Christina Luft (33), Renata Lusin (36) oder Isabel Edvardsson (41) antreten werden.

Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance"

Die "Let's Dance"-Finalisten 2022

Renata Lusin, Tänzerin

