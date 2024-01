"Mondsüchtig"-Regisseur Norman Jewison stirbt mit 97 Jahren

Die Filmwelt muss einen tragischen Verlust verkraften. Seit den 1960er-Jahren zählt Norman Jewison zu den ganz großen Namen im Business. Zu seinen weltweit gefeierten Werken zählten unter anderem "Mondsüchtig" und "Fiddler on the Roof". Dabei konnte er auch so einige Erfolge verzeichnen – insgesamt zwölf Oscars heimste der gebürtige Kanadier in seiner jahrzehntelangen Karriere ein. Nun machen jedoch traurige Nachrichten um den Filmemacher die Runde: Norman ist verstorben.

Wie unter anderem Deadline berichtet, habe der Regisseur wohl bereits am vergangenen Samstag, den 20. Januar seinen letzten Atemzug getätigt. Wie es weiter in der Meldung heißt, sei Norman dabei friedlich in seinem zu Hause in Los Angeles von der Welt gegangen. Wo genau sich das Anwesen des Regisseurs befindet, will seine Familie jedoch nicht verraten – das erklärt ihr Vertreter Jeff Sanderson. Der "Jesus Christ Superstar"-Inszenator wurde 97 Jahre alt.

Der Filmschaffende blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Im Januar 2010 war Norman dann sogar eine besondere Ehre zuteilgeworden: Er war mit dem begehrten Lifetime Achievement Award der Directors Guild of America ausgezeichnet worden. Nur ein Jahr später hatte ihm auch das berühmte Toronto International Film Festival mit einer ganz persönlichen Rückblende Tribut gezollt.

Anzeige

Getty Images Norman Jewison und Taylor Hackford, 2020

Anzeige

Getty Images Norman Jewison, Regisseur

Anzeige

Getty Images Norman Jewison, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de