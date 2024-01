Nach Tag drei: Wer ist der aktuelle Dschungelcamp-Favorit?

Was meinen die Fans? Seit vergangenem Freitag versucht sich die deutsche Prominenz in der Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps zu beweisen. Neben mehr oder weniger gut gemeisterten Prüfungen kam es auch schon zu kleinen Zickereien und großen Geständnissen am Lagerfeuer – die Bewohner des australischen Busches sorgen auf jeden Fall für jede Menge Unterhaltung. Doch was sagen die Zuschauer: Wer ist der aktuelle Favorit?

Ist es Anya Elsner (20), die mit ihrer Sextraum-Offenbarung und der Schwärmerei für ihren Camp-Kollegen David Odonkor (39) die Zuschauer für sich gewinnt? Oder sorgt Ex-No Angels-Star Lucy Diakovska (47) mit der rührenden Ehrlichkeit über die Beziehung zu ihrer verstorbenen Mutter für Mitgefühl und kann sich deshalb als aktuelle Dschungel-Favoritin behaupten? Wie steht es um Leyla Lahouar (27), nachdem sie ihre Prüfung nach wenigen Minuten abgebrochen hatte? Kim Virginia (28) scheint wenig begeistert und konzentriert sich lieber mehr auf die Vergangenheit mit Mike Heiter (31), die sie ihm nun regelmäßig vorhält.

Um Twenty4tim (23), Felix von Jascheroff (41), Fabio Knez und Heinz Hoenig (72) ist es aktuell etwas ruhiger geworden – verlassen haben sie das Camp aber noch nicht. Anders als Cora Schumacher (47): Die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) verspürte bereits an Tag drei, dass sie am Limit sei. "Ich halte das nicht mehr aus. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt hier raus – jetzt, jetzt, sofort", meinte sie entschlossen.

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp

RTL Cora Schumacher, Dschungelcamp-Kandidatin

