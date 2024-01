Amira Pocher spricht erstmals über den Urlaub mit Christian!

Sie ist wie ausgewechselt. Seit Mitte Januar kursieren hartnäckige Gerüchte darüber, dass Amira Pocher (31) aktuell mit Christian Düren (33) anbandelt. Vor wenigen Tagen erwischte man die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (45) und den Moderator ziemlich vertraut in Südafrika – inniges Kuscheln und Knutschen inklusive. Inzwischen ist die zweifache Mama wieder zurück in Deutschland: Nun spricht Amira erstmals über ihren Liebesurlaub mit Christian!

In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Liebes Leben" lässt die 31-Jährige mit ihrem Bruder Hima die sonnige Auszeit in Kapstadt Revue passieren. "Ich habe gehört, dass auf beiden Seiten der Pochers rumgeknutscht wird", deutet er verheißungsvoll an. Amira reagiert allerdings nicht und spricht stattdessen darüber, wie gut ihr der Urlaub getan habe: "Ich habe nichts an meine Laune rankommen lassen. Niemand, der mir mal wieder was versucht hat, [...] meine Laune zu drücken durch irgendwelche Anschuldigungen."

Dabei geht die Beauty auch auf Ollis Seitenhieb im Netz ein und zeigt sich dabei offensichtlich enttäuscht – ihr Ex sei in ihre Verbindung zu Christian eingeweiht gewesen. "Olli wusste das", stellt Amira klar und erklärt, was genau sie zu dem Blondschopf gesagt habe: "Bevor irgendwann mal irgendwo ein Foto auftaucht, nur dass du es mal von mir gehört hast. Ich bin mit einer Gruppe unterwegs und da wird auch eine Person dabei sein."

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

