Freunde behaupten: Amira Pocher und Christian sind verknallt

Entwickelt sich bei ihnen etwa etwas Ernstes? Amira Pocher (31) und Christian Düren (33) verbrachten einen Urlaub in Südafrika und bei diesem kamen sich die Ex von Oliver Pocher (45) und der Moderator näher. So tauchten vor wenigen Tagen Knutschfotos der beiden Turteltauben auf, die mitunter die Frage in den Raum werfen, wie es zwischen den beiden Bekanntheiten weitergeht. Und es scheint eine Antwort zu geben: Freunde behaupten jetzt, dass Amira und Christian ineinander verknallt sind!

Die Freunde der Beauty verraten jetzt gegenüber Bild, dass es sich anscheinend nicht nur um einen heißen Urlaubsflirt handele, sondern mehr dahinter stecke. Amira und Christian wollen sich angeblich wiedersehen und seien sogar verknallt ineinander! Bisher äußerten sich die beiden aber noch nicht öffentlich zu den Behauptungen und bestätigten eine mögliche Liebesbeziehung ebenfalls nicht.

Dass die Moderatorin einen neuen Mann kennenlerne, deutete Amira ihrem Noch-Ehemann bereits zuvor an. Das verriet Olli nämlich in dem Podcast "Die Pochers – frisch recycelt". Auf Sandy Meyer-Wöldens (40) Frage, ob Amira ihn vorgewarnt hatte, was ihre und Christians Liebelei betreffe, antwortete er nämlich ein bedrücktes: "Ja... später dann".

Panama Pictures Christian Düren im Januar 2024

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019

