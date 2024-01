Grund für Coras Dschungel-Exit? Das vermutet Djamila Rowe

Weiß sie mehr? Im Dschungelcamp war bereits nach drei Tagen einiges passiert: Neben Sextraum-Geständnissen und kleinen Streitereien unter Verflossenen gab es auch schon einen Exit. Als Cora Schumacher (47) die berühmten Worte "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" rief, überraschte die Schauspielerin sowohl ihre Mitstreiter als auch die Zuschauer – auch ihre Freundin Djamila Rowe (56) wundert sich, wie es zu dieser Entscheidung kommen konnte. Die amtierende Dschungel-Königin hat eine Vermutung!

"Es war ein Schock für mich. [...] Warum sie das Camp verlassen musste, ist mir ein Rätsel“, erklärt das Reality-Sternchen gegenüber Bild. Sie nehme an, dass es etwas mit ihren gerichtlichen Beschlüssen bezüglich ihrer Vergangenheit zu tun habe – immerhin hat die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) bereits in Folge eins sehr viel aus ihrem Leben preisgegeben. Djamila vermutet: "Sie hat vielleicht gegen einen Verschwiegenheitsvertrag verstoßen – das kann teuer werden. Wahrscheinlich ist Post vom Anwalt gekommen, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr erzählen darf. Das kann sie gebrochen haben." Cora habe "ihre Geschichte aus ihrer Sicht" erzählen und eine "neue Seite von ihr zeigen" wollen.

Auch über den Sex mit dem Komiker Oliver Pocher (45) packte die ehemalige Rennfahrerin schnell aus. Djamila hätte anders gehandelt, verriet sie gegenüber RTL: "Ich finde, am ersten Tag mit solchen Informationen gleich rauszukommen – das sprudelte ja so raus – ist schwierig." Sie habe Cora zwar zu einer Öffnung geraten, jedoch nicht so früh.

