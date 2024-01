Djamila Rowe findet: Cora enthüllte Sexgeständnis zu früh

Djamila Rowe (56) hätte anders gehandelt! Am Freitagabend ging das Dschungelcamp in eine neue Runde – und schon in der ersten Folge gab es eine krasse Enthüllung: Cora Schumacher (47) bestätigte den Sex mit Oliver Pocher (45), der zuvor immer wieder gegen seine Noch-Ehefrau Amira (31) gestichelt hatte. Während vermutlich ganz Deutschland auf Coras Bestätigung gewartet haben muss, hätte Djamila alles ganz anders gemacht: Cora hätte mit der Info länger warten müssen!

"Ich finde, am ersten Tag mit solchen Informationen gleich rauszukommen – das sprudelte ja so raus – schwierig", macht die amtierende Dschungelkönigin und gute Freundin von Cora gegenüber RTL deutlich. Die Blondine hätte taktisch klüger handeln müssen: "Du bist ja im besten Fall zwei Wochen da – was willst du dann morgen und übermorgen noch erzählen?" Djamila habe ihr zwar dazu geraten, sich zu öffnen, jedoch noch nicht so früh.

Im Sextalk mit ihren Mitcampern hatte die ehemalige Rennfahrerin das Techtelmechtel mit dem Komiker ausgeplaudert: "Der Olli, der aus Kölle. Ich kenne den Oliver Pocher schon seit 20 Jahren. Er hat gesagt, dass ich vorbeikommen kann und dann habe ich ihm mal die Tür geöffnet." Im Dschungel-Telefon gab Cora dann auch noch zu: "Ich bin halt so ein bisschen verknallt."

Action Press / Tamara Bieber Djamila Rowe im Mai 2022

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Star

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

