"Star Trek"-Star Gary Graham stirbt im Alter von 73 Jahren

Die Filmwelt trauert um einen einst so hellen Stern. In den Siebzigern hatte sich Gary Graham einen Namen als erfolgreicher Schauspieler gemacht. Seit 1975 war er in rund 100 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Der große Durchbruch gelang dem gebürtigen Kalifornier mit der Serie "Alien Nation". Zudem verkörperte er von 2001 bis 2005 den vulkanischen Botschafter Soval in Star Trek. Nun müssen Fans Abschied nehmen: Gary ist verstorben.

Das Ableben des 73-Jährigen bestätigt seine Ex-Frau Susan Lavelle in einem emotionalen Statement auf Facebook. "Mit tiefer Trauer muss ich sagen, dass Gary Graham, mein Ex-Mann, großartiger Schauspieler und Vater unseres einzigen gemeinsamen Kindes Haylee Graham [am Montag] verstorben ist", schreibt sie. Allerdings nennt sie weder eine Todesursache noch andere Details über die Umstände.

Stattdessen widmet Susan ihrem verstorbenen Ex-Mann rührende Worte im Netz und erinnert an ihn. "Gary war lustig, hatte einen sarkastischen Sinn für Humor, war aber freundlich", betont sie und fügt hinzu: "Er kämpfte für das, woran er glaubte [...] und war sehr stolz auf seine Tochter. Flieg hoch in den Himmel, Gar!"

Getty Images Gary Graham im Jahr 2006

Getty Images Gary Graham im Jahr 2016

Getty Images Gary Graham, Schauspieler

