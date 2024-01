Akute Angina: Nina Bott musste zweimal in die Notaufnahme

Große Sorge um Nina Bott (46). Die Schauspielerin hatte in den vergangenen Monaten eigentlich stets mit erfreulichen Neuigkeiten auf sich aufmerksam gemacht. Im Mai wurde zum Beispiel bekannt, dass sie schon eine Weile mit ihrem Partner Benjamin Baarz (36) verlobt ist. Kurz darauf hat ihr Sohn sein Abitur bestanden. Doch jetzt hat Nina mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie musste sogar zweimal in die Notaufnahme!

"Am Samstag dachte ich, ich bin ein bisschen schlapp und bekomme vielleicht Herpes. Ich habe meine Medikamente genommen. Da nehme ich ja immer nur ein Heilkräuter-Elixier. Morgens früh war die Lippe dann geschwollen. Es wurde dann immer schlimmer", erklärt Nina auf Instagram. Nach der Lippe schwollen auch der Hals und die Zunge an. Sie fuhr in die Notaufnahme des Universitätsklinikums und bekam dort ein Medikament verschrieben, doch es half nichts. Am nächsten Morgen stattete sie dem Krankenhaus dann einen weiteren Besuch ab: "Ich hatte Mega-Angst, dass alles so zuschwillt und ich keine Luft mehr kriege!" Nach einer sechsstündigen Untersuchung bekam sie die Diagnose Herpangina. Die Schwellung im Gesicht sei eine allergische Reaktion darauf.

Inzwischen scheint es Nina ein wenig besser zu gehen. Zumindest zeigte sie in ihrer Story, dass sie schon wieder zu Hause ist und den dritten Geburtstag ihres Sohnes feierte. Zudem verriet sie: "Die Unterlippe und das Kinn schwellen nicht mehr aus. Jetzt sieht es nicht mehr aus wie eine Affenschnauze, jetzt sieht es nur noch aus wie eine Ente." In ein paar Tagen soll alles verheilt sein.

Anzeige

Getty Images Nina Bott, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Nina Bott im Januar 2023 in Berlin

Anzeige

Instagram / ninabott Benjamin Baarz und Nina Bott im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de